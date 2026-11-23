- Категория
- Оборонная промышленность
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Почему Украине выгоднее иметь два спутниковых канала, чем полностью отказываться от Starlink
Полный отказ от Starlink пока не гарантирует Украине ни экономию, ни сохранение всех военных возможностей спутниковой связи. Использование нескольких независимых операторов позволяет уменьшить риск потери доступа в случае технических сбоев или введения ограничений.
Об этом говорится в статье Dilo "Выйти из орбиты Маска: сколько стоят альтернативы Starlink для Украины".
Одной из ближайших альтернатив Starlink является европейская спутниковая система OneWeb, которая также работает на низкой орбите. Ее услуги уже доступны для отдельных пользователей в Украине, однако переход нуждается в приобретении нового оборудования.
К примеру, американский продавец Satellite Phone Store предлагает стационарный терминал OneWeb за $13 200, а подписку со 100 ГБ трафика — за $300 в месяц. Итого это $16 800 за первый год без дополнительных затрат. В то же время, такие цены касаются североамериканского предложения. Стоимость аналогичного подключения в Украине зависит от условий поставщика и требований к использованию.
Другие альтернативы также имеют ограничения. KA-SAT может обеспечивать резервную связь для стационарных объектов, но имеет большую задержку сигнала. Iridium подходит для голосовой связи и небольших объемов данных, однако не заменяет широкополосный Интернет.
При этом уже приобретенные терминалы Starlink нельзя просто перевести на другую сеть. Украине придется отдельно оплачивать новое оборудование, его установку, интеграцию и испытания.
Поэтому экономически более целесообразным ближайшим решением может стать сохранение существующих подключений Starlink с постепенным развертыванием альтернативных каналов для критически важных задач. Такой подход не устраняет все риски, но уменьшает зависимость от решений одного оператора и позволяет не тратить средства на одновременную замену всей инфраструктуры.
Напомним, сколько Украине будет стоить создание собственного аналога Starlink и почему полноценная спутниковая независимость потребует сотен миллионов евро.