Полный отказ от Starlink пока не гарантирует Украине ни экономию, ни сохранение всех военных возможностей спутниковой связи. Использование нескольких независимых операторов позволяет уменьшить риск потери доступа в случае технических сбоев или введения ограничений.

Об этом говорится в статье Dilo "Выйти из орбиты Маска: сколько стоят альтернативы Starlink для Украины".

Одной из ближайших альтернатив Starlink является европейская спутниковая система OneWeb, которая также работает на низкой орбите. Ее услуги уже доступны для отдельных пользователей в Украине, однако переход нуждается в приобретении нового оборудования.

К примеру, американский продавец Satellite Phone Store предлагает стационарный терминал OneWeb за $13 200, а подписку со 100 ГБ трафика — за $300 в месяц. Итого это $16 800 за первый год без дополнительных затрат. В то же время, такие цены касаются североамериканского предложения. Стоимость аналогичного подключения в Украине зависит от условий поставщика и требований к использованию.

Другие альтернативы также имеют ограничения. KA-SAT может обеспечивать резервную связь для стационарных объектов, но имеет большую задержку сигнала. Iridium подходит для голосовой связи и небольших объемов данных, однако не заменяет широкополосный Интернет.

При этом уже приобретенные терминалы Starlink нельзя просто перевести на другую сеть. Украине придется отдельно оплачивать новое оборудование, его установку, интеграцию и испытания.

Поэтому экономически более целесообразным ближайшим решением может стать сохранение существующих подключений Starlink с постепенным развертыванием альтернативных каналов для критически важных задач. Такой подход не устраняет все риски, но уменьшает зависимость от решений одного оператора и позволяет не тратить средства на одновременную замену всей инфраструктуры.

Напомним, сколько Украине будет стоить создание собственного аналога Starlink и почему полноценная спутниковая независимость потребует сотен миллионов евро.