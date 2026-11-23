Повна відмова від Starlink наразі не гарантує Україні ані економії, ані збереження всіх військових можливостей супутникового зв'язку. Натомість використання кількох незалежних операторів дозволяє зменшити ризик втрати доступу в разі технічних збоїв або запровадження обмежень.

Про це йдеться у статті Dilo "Вийти з орбіти Маска: скільки коштують альтернативи Starlink для України".

Однією з найближчих альтернатив Starlink є європейська супутникова система OneWeb, яка також працює на низькій орбіті. Її послуги вже доступні для окремих користувачів в Україні, однак перехід потребує придбання нового обладнання.

Наприклад, американський продавець Satellite Phone Store пропонує стаціонарний термінал OneWeb за $13 200, а підписку зі 100 ГБ трафіку — за $300 на місяць. Разом це $16 800 за перший рік без додаткових витрат. Водночас такі ціни стосуються північноамериканської пропозиції. Вартість аналогічного підключення в Україні залежатиме від умов постачальника та вимог до використання.

Інші альтернативи також мають обмеження. KA-SAT може забезпечувати резервний зв'язок для стаціонарних об'єктів, але має більшу затримку сигналу. Iridium підходить для голосового зв'язку та невеликих обсягів даних, проте не замінює широкосмуговий інтернет.

При цьому вже придбані термінали Starlink не можна просто перевести на іншу мережу. Україні доведеться окремо оплачувати нове обладнання, його встановлення, інтеграцію та випробування.

Тому економічно доцільнішим найближчим рішенням може стати збереження наявних підключень Starlink із поступовим розгортанням альтернативних каналів для критично важливих завдань. Такий підхід не усуває всіх ризиків, але зменшує залежність від рішень одного оператора і дозволяє не витрачати кошти на одночасну заміну всієї інфраструктури.

Нагадаємо, скільки Україні коштуватиме створення власного аналога Starlink і чому повноцінна супутникова незалежність потребуватиме сотень мільйонів євро.