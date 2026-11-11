Почти половина расходов на ПВО могут поглотить баллистические ракеты

Противодействие российским баллистическим ракетам может потребовать примерно $2 млрд ежегодно только на боеприпасы. Это составит около 40–47% смоделированных годовых затрат на перехват дальнобойных воздушных целей.

Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".

Для расчета издания использовали условный сценарий с уничтожением 200 баллистических ракет в течение года. За основу взяли ориентировочную стоимость боеприпаса PAC-3 MSE для Patriot – около $5 млн.

Если на одно подтвержденное сбитие будет расходоваться в среднем две ракеты, общие затраты на 200 перехватов составят $2 млрд. Это самая крупная отдельная статья расходов у модели Dilo, общая стоимость которой оценивается в $4,3–5,1 млрд в год.

При этом главная проблема заключается не только в финансировании, но и в физическом наличии перехватчиков. После российской атаки 7 ноября президент Владимир Зеленский сообщил об уничтожении только четырех из 36 баллистических ракет и увязал результат с дефицитом ракет для Patriot.

Даже в случае обеспечения необходимого финансирования, Украина будет оставаться зависимой от производственных возможностей союзников и передачи ракет из имеющихся запасов.

Напомним, почему Украине не хватает систем Patriot и какие комплексы частично могут заменить их в противовоздушной обороне.