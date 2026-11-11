UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,50

+0,09

EUR

51,08

+0,26

Наличный курс:

USD

46,20

46,00

EUR

51,80

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Оборонная промышленность
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Почти половина расходов на ПВО могут поглотить баллистические ракеты

Противодействие российским баллистическим ракетам может потребовать примерно $2 млрд ежегодно только на боеприпасы
Украине может понадобиться $2 млрд только на ракеты Patriot. Фото: Getty Images

Противодействие российским баллистическим ракетам может потребовать примерно $2 млрд ежегодно только на боеприпасы. Это составит около 40–47% смоделированных годовых затрат на перехват дальнобойных воздушных целей.

Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".

Для расчета издания использовали условный сценарий с уничтожением 200 баллистических ракет в течение года. За основу взяли ориентировочную стоимость боеприпаса PAC-3 MSE для Patriot – около $5 млн.

Если на одно подтвержденное сбитие будет расходоваться в среднем две ракеты, общие затраты на 200 перехватов составят $2 млрд. Это самая крупная отдельная статья расходов у модели Dilo, общая стоимость которой оценивается в $4,3–5,1 млрд в год.

При этом главная проблема заключается не только в финансировании, но и в физическом наличии перехватчиков. После российской атаки 7 ноября президент Владимир Зеленский сообщил об уничтожении только четырех из 36 баллистических ракет и увязал результат с дефицитом ракет для Patriot.

Даже в случае обеспечения необходимого финансирования, Украина будет оставаться зависимой от производственных возможностей союзников и передачи ракет из имеющихся запасов.

Напомним, почему Украине не хватает систем Patriot и какие комплексы частично могут заменить их в противовоздушной обороне.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности