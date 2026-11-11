Майже половину витрат на ППО можуть поглинути балістичні ракети

Протидія російським балістичним ракетам може потребувати приблизно $2 млрд щороку лише на боєприпаси. Це становитиме близько 40–47% змодельованих річних витрат на перехоплення далекобійних повітряних цілей.

Про це йдеться у статті Dilo "Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення".

Для розрахунку видання використало умовний сценарій зі знищенням 200 балістичних ракет протягом року. За основу взяли орієнтовну вартість боєприпасу PAC-3 MSE для Patriot — близько $5 млн.

Якщо на одне підтверджене збиття витрачатимуть у середньому дві ракети, загальні витрати на 200 перехоплень становитимуть $2 млрд. Це найбільша окрема стаття витрат у моделі Dilo, загальна вартість якої оцінюється у $4,3–5,1 млрд на рік.

При цьому головна проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у фізичній наявності перехоплювачів. Після російської атаки 7 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про знищення лише чотирьох із 36 балістичних ракет та пов'язав результат із дефіцитом ракет для Patriot.

Навіть у разі забезпечення необхідного фінансування Україна залишатиметься залежною від виробничих можливостей союзників та передачі ракет із наявних запасів.

Нагадаємо, чому Україні не вистачає систем Patriot та які комплекси можуть частково замінити їх у протиповітряній обороні.