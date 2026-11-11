RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,50

+0,09

EUR

51,08

+0,26

Готівковий курс:

USD

46,23

46,02

EUR

51,60

51,30

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Оборонна індустрія
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Майже половину витрат на ППО можуть поглинути балістичні ракети

Протидія російським балістичним ракетам може потребувати приблизно $2 млрд щороку лише на боєприпаси
Україні може знадобитися $2 млрд лише на ракети Patriot. Фото: Getty Images

Протидія російським балістичним ракетам може потребувати приблизно $2 млрд щороку лише на боєприпаси. Це становитиме близько 40–47% змодельованих річних витрат на перехоплення далекобійних повітряних цілей.

Про це йдеться у статті Dilo "Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення".

Для розрахунку видання використало умовний сценарій зі знищенням 200 балістичних ракет протягом року. За основу взяли орієнтовну вартість боєприпасу PAC-3 MSE для Patriot — близько $5 млн.

Якщо на одне підтверджене збиття витрачатимуть у середньому дві ракети, загальні витрати на 200 перехоплень становитимуть $2 млрд. Це найбільша окрема стаття витрат у моделі Dilo, загальна вартість якої оцінюється у $4,3–5,1 млрд на рік.

При цьому головна проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у фізичній наявності перехоплювачів. Після російської атаки 7 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про знищення лише чотирьох із 36 балістичних ракет та пов'язав результат із дефіцитом ракет для Patriot.

Навіть у разі забезпечення необхідного фінансування Україна залишатиметься залежною від виробничих можливостей союзників та передачі ракет із наявних запасів.

Нагадаємо, чому Україні не вистачає систем Patriot та які комплекси можуть частково замінити їх у протиповітряній обороні.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності