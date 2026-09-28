Россия готовит спутниковый интернет для дронов и фронта

Россия перешла к серийному развертыванию собственной системы спутникового интернета "Рассвет", которую военные потенциально смогут использовать для связи на фронте, передачи данных в реальном времени и управления беспилотниками.

Об этом говорится в статье Dilo "Россияне пугают своим "Старлинком": сколько стоит система "Рассвет" и чем она реально угрожает Украине".

До конца июля 2026 года российские военные уже использовали спутники "Рассвет" для связи над Украиной в течение нескольких часов, сообщало ГУР. Это еще не означает создания постоянного покрытия спутникового фронта, однако свидетельствует о переходе проекта от испытаний к ограниченному практическому применению.

Первую серийную партию из 16 спутников Россия запустила в марте 2026 года, вторую – в июле. По состоянию на август было запущено всего 32 серийных и шести экспериментальных аппаратов.

Система может усилить русские дроны

Потенциально "Рассвет" может снабжать российские войска связью в районах, где наземная инфраструктура отсутствует или повреждена. Среди возможных сценариев использования – передача видео и других данных в реальном времени, координация подразделений и связь с разведывательными и ударными беспилотниками, отмечал представитель ГУР.

В то же время, несколько десятков спутников пока не дают России аналога полноценной сети Starlink. Для стабильного покрытия необходимы гораздо больше космических аппаратов, массовое производство наземных терминалов и непрерывное переключение связи между спутниками.

На развитие системы и обеспечения России спутниковым интернетом к 2036 году планировали направить около 514,7 млрд. рублей, или более $6 млрд. Это финансовый план программы, а не уже потраченная сумма.

Коммерческий запуск "Рассвета" заявлен на 2027 год. В то же время ограниченное военное использование системы может масштабироваться раньше.

Напомним, Россия может использовать спутниковую группировку "Рассвет" для онлайн-управления "шахедами" и ракетами.