Росія готує супутниковий інтернет для дронів і фронту

Росія перейшла до серійного розгортання власної системи супутникового інтернету "Рассвет", яку військові потенційно зможуть використовувати для зв'язку на фронті, передачі даних у реальному часі та керування безпілотниками.

Про це йдеться у статті Dilo "Росіяни лякають своїм "Старлінком": скільки коштує система "Рассвет" і чим вона реально загрожує Україні".

До кінця липня 2026 року російські військові вже використовували супутники "Рассвет" для зв'язку над Україною протягом кількох годин, повідомляло ГУР. Це ще не означає створення постійного супутникового покриття фронту, однак свідчить про перехід проєкту від випробувань до обмеженого практичного застосування.

Першу серійну партію з 16 супутників Росія запустила у березні 2026 року, другу — в липні. Станом на серпень було запущено загалом 32 серійні та шість експериментальних апаратів.

Система може посилити російські дрони

Потенційно "Рассвет" може забезпечувати російські війська зв'язком у районах, де наземна інфраструктура відсутня або пошкоджена. Серед можливих сценаріїв використання — передача відео та інших даних у реальному часі, координація підрозділів і зв'язок із розвідувальними та ударними безпілотниками, зазначав представник ГУР.

Водночас кілька десятків супутників поки не дають Росії аналога повноцінної мережі Starlink. Для стабільного покриття необхідні значно більше космічних апаратів, масове виробництво наземних терміналів і безперервне перемикання зв'язку між супутниками.

На розвиток системи та забезпечення Росії супутниковим інтернетом до 2036 року планували спрямувати близько 514,7 млрд рублів, або понад $6 млрд. Це фінансовий план програми, а не вже витрачена сума.

Комерційний запуск "Рассвета" заявлений на 2027 рік. Водночас обмежене військове використання системи може масштабуватися раніше.

Нагадаємо, Росія може використовувати супутникове угруповання "Рассвет" для онлайн-керування "шахедами" та ракетами.