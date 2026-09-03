Семь украинских производителей разрабатывают собственные управляемые авиабомбы

По меньшей мере семь украинских производителей работают над созданием собственных управляемых планирующих авиабомб. В августе 2026 года военные говорили уже примерно о десяти образцах, находящихся на разных стадиях разработки.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Почти 270 КАБов в сутки: как Россия поставила авиабомбы на конвейер и чем отвечает Украина".

Над украинскими планирующими бомбами работают семь производителей, сообщал в июле заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко. Часть проектов предполагает использование двигателей для увеличения дальности.

Наиболее продвинутой публично известной разработкой стала управляемая авиабомба "Выравниватель" компании DG Industry. Ее создание длилось 17 месяцев, после чего боеприпас прошел испытание.

Первую экспериментальную партию "Выравнивателей" уже закупило войско. В то же время, количество заказанных боеприпасов, стоимость контракта и месячные производственные мощности не раскрываются.

Потому семь производителей пока не означают семь серийных производств. В открытых источниках подтверждены испытания и раннюю закупку только первого украинского КАБ, тогда как остальные проекты находятся на разных этапах разработки.

Параллельно Украина планирует развивать лицензионное производство французских AASM Hammer и продолжает получать западные управляемые авиабомбы.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что Украина создала первую собственную управляемую авиабомбу и закупила ее экспериментальную партию.