RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

52,15

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Оборонна індустрія
Дата публікації

Сім українських виробників розробляють власні керовані авіабомби

Щонайменше сім українських виробників працюють над створенням власних керованих плануючих авіабомб
Найбільш просунутою публічно відомою розробкою стала керована авіабомба "Вирівнювач" компанії DG Industry. Колаж: Delo.ua

Щонайменше сім українських виробників працюють над створенням власних керованих плануючих авіабомб. У серпні 2026 року військові говорили вже приблизно про десять зразків, які перебувають на різних стадіях розробки.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Майже 270 КАБів на добу: як Росія поставила авіабомби на конвеєр і чим відповідає Україна".

Над українськими плануючими бомбами працюють сім виробників, повідомляв у липні заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Частина проєктів передбачає використання двигунів для збільшення дальності.

Найбільш просунутою публічно відомою розробкою стала керована авіабомба "Вирівнювач" компанії DG Industry. Її створення тривало 17 місяців, після чого боєприпас пройшов випробування.

Першу експериментальну партію "Вирівнювачів" уже закупило військо. Водночас кількість замовлених боєприпасів, вартість контракту та місячні виробничі потужності не розкриваються.

Тому сім виробників поки не означають сім серійних виробництв. У відкритих джерелах підтверджено випробування та ранню закупівлю лише першої української КАБ, тоді як решта проєктів перебувають на різних етапах розробки.

Паралельно Україна планує розвивати ліцензійне виробництво французьких AASM Hammer і продовжує отримувати західні керовані авіабомби.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що Україна створила першу власну керовану авіабомбу та закупила її експериментальну партію.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності