Сім українських виробників розробляють власні керовані авіабомби

Щонайменше сім українських виробників працюють над створенням власних керованих плануючих авіабомб. У серпні 2026 року військові говорили вже приблизно про десять зразків, які перебувають на різних стадіях розробки.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Майже 270 КАБів на добу: як Росія поставила авіабомби на конвеєр і чим відповідає Україна".

Над українськими плануючими бомбами працюють сім виробників, повідомляв у липні заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Частина проєктів передбачає використання двигунів для збільшення дальності.

Найбільш просунутою публічно відомою розробкою стала керована авіабомба "Вирівнювач" компанії DG Industry. Її створення тривало 17 місяців, після чого боєприпас пройшов випробування.

Першу експериментальну партію "Вирівнювачів" уже закупило військо. Водночас кількість замовлених боєприпасів, вартість контракту та місячні виробничі потужності не розкриваються.

Тому сім виробників поки не означають сім серійних виробництв. У відкритих джерелах підтверджено випробування та ранню закупівлю лише першої української КАБ, тоді як решта проєктів перебувають на різних етапах розробки.

Паралельно Україна планує розвивати ліцензійне виробництво французьких AASM Hammer і продовжує отримувати західні керовані авіабомби.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що Україна створила першу власну керовану авіабомбу та закупила її експериментальну партію.