Ограничение работы спутниковой связи Starshield при скорости свыше 161 км/ч в определенных районах может мешать украинским военным применять скоростные дроны-перехватчики против российских реактивных "Шахедов".

Об этом говорится в статье Dilo "Выйти из орбиты Маска: сколько стоят альтернативы Starlink для Украины".

Проблема возникает при использовании спутниковых терминалов на беспилотниках. Через них операторы получают видео с дронов и передают команды управления. По сообщениям украинских военных, в районах действия ограничений связь может прекращаться, когда беспилотник с терминалом разгоняется более чем на 161 км/ч.

Речь идет не о физическом ограничении скорости самого дрона, а о доступности спутникового канала при скоростном полете. Президент Владимир Зеленский ранее объяснял, что такие ограничения на временно оккупированных территориях мешают применять украинские перехватчики против реактивных "Шахедов".

Для поражения скоростной цели беспилотник должен развивать достаточную скорость и одновременно поддерживать стабильную связь с оператором. Потеря канала может сорвать перехват.

Украина ведет переговоры с США по снятию этих ограничений. В то же время полноценной альтернативы Starshield, которая обеспечивала бы аналогичные возможности по масштабу и стоимости, пока публично не продемонстрирована.

Напомним, Украина работает с США над снятием скоростных ограничений Starshield, мешающих использованию дронов-перехватчиков на фронте.