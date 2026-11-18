Украина работает с США над снятием скоростных ограничений в работе Starshield, "военного пакета" системы спутниковой связи Starlink, на временно оккупированной территории, что мешает эффективному применению дронов-перехватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает "Интерфакс-Украина".

Он подтвердил, что Минобороны выявило ограничение работы Starshield при скорости 161 км/ч и более: при пересечении линии боевого столкновения, двигаясь на временно оккупированную территорию, система спутниковой связи начинала работать некорректно.

"Почему для нас это важно? Потому что мы применяем перехватчики против реактивных шахедов и начинаем их применять именно с той территории. Для того, чтобы сбить реактивный шахед до того момента, как он попадет на территорию мирного города или территорию критического нашего объекта. Пока мы работаем с американской стороной для того, чтобы связаться с американской стороной.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, писал Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней. В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Ограничения спутниковой связи Starshield на территориях Украины действуют уже больше недели.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая – Starshield, которая используется для наступательных военных операций.⠀

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.