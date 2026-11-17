Ограничения спутниковой связи Starshield так называемого "военного пакета" системы спутниковой связи Starlink на территориях Украины действуют уже седьмой день.

Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник в соцсети Х.

При этом, по его словам, ни от Пентагона, ни от компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX до сих пор нет никаких ответов или разъяснений.

Дипломат рассказал, что американские медиа продолжают обращаться в посольство за комментариями после того, как в ответ на их запросы Пентагон отрицает наличие каких-либо ограничений.

"Хочу отметить совершенно однозначно: это противоречит реальному положению дел на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", - написал Сеник.

Он отметил, что эти ограничения имеют реальные последствия для операций в Украине и нуждаются в срочном объяснении и решении.

"Семь дней без ответов – это слишком долго", – добавил Сеник.

Между тем, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами Белого дома перед началом визита в Филиппин и Китай заявил, что не слышал об ограничении скорости работы Starlink для ВСУ.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, писал Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней. В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.