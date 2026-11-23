Обмеження роботи супутникового зв'язку Starshield за швидкості понад 161 км/год у певних районах можуть заважати українським військовим застосовувати швидкісні дрони-перехоплювачі проти російських реактивних "Шахедів".

Про це йдеться у статті Dilo "Вийти з орбіти Маска: скільки коштують альтернативи Starlink для України".

Проблема виникає під час використання супутникових терміналів на безпілотниках. Через них оператори отримують відео з дронів і передають команди керування. За повідомленнями українських військових, у районах дії обмежень зв'язок може припинятися, коли безпілотник із терміналом розганяється понад 161 км/год.

Йдеться не про фізичне обмеження швидкості самого дрона, а про доступність супутникового каналу під час швидкісного польоту. Президент Володимир Зеленський раніше пояснював, що такі обмеження на тимчасово окупованих територіях заважають застосовувати українські перехоплювачі проти реактивних "Шахедів".

Для ураження швидкісної цілі безпілотник повинен розвивати достатню швидкість і водночас підтримувати стабільний зв'язок із оператором. Втрата каналу може зірвати перехоплення.

Україна веде переговори зі США щодо зняття цих обмежень. Водночас повноцінної альтернативи Starshield, яка б забезпечувала аналогічні можливості за масштабом і вартістю, поки публічно не продемонстровано.

Нагадаємо, Україна працює зі США над зняттям швидкісних обмежень Starshield, які заважають використанню дронів-перехоплювачів на фронті.