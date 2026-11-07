Украине нужно не менее 100 спутников для создания собственного Starlink

Для создания независимой украинской спутниковой сети OBRIA, способной обеспечивать непрерывную связь по всей территории страны, понадобится не менее 100 спутников. Приоритетными пользователями системы должны стать военные и государственные учреждения.

Об этом говорится в статье Dilo "По карману ли Украине "свой Starlink": сколько стоит спутниковая независимость".

Сеть OBRIA разрабатывают украинская HIMERA и датская GomSpace. Для базового покрытия Украины требуется не менее 100 серийных спутников массой примерно 250 кг каждый, говорит соучредитель HIMERA Миша Рудоминский.

Первый тестовый аппарат OBRIA NANO был запущен 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Он проходит орбитальные испытания, однако, существенно отличается от будущих серийных спутников.

При благоприятных условиях развертывание системы может занять от одного до двух лет. Итак, начало серийного запуска спутников в 2027 году возможно, однако непрерывное покрытие всей Украины до конца года остается оптимистичным сценарием.

Параллельно Министерство обороны договорилось с Nokia и ICEYE об изучении возможностей создания другой системы суверенной спутниковой связи. Первые запуски в рамках программы этих компаний ожидаются в 2028 году.

Напомним, ранее Dilo сообщало, что Украина вывела на орбиту первый тестовый спутник будущей собственной сети связи.