Україні потрібно щонайменше 100 супутників для створення власного Starlink

Для створення незалежної української супутникової мережі OBRIA, здатної забезпечувати безперервний зв'язок на всій території країни, знадобиться щонайменше 100 супутників. Пріоритетними користувачами системи мають стати військові та державні установи.

Про це йдеться у статті Dilo "Чи по кишені Україні "свій Starlink": скільки коштує супутникова незалежність".

Мережу OBRIA розробляють українська HIMERA та данська GomSpace. Для базового покриття України потрібні щонайменше 100 серійних супутників масою приблизно 250 кг кожен, каже співзасновник HIMERA Міша Рудомінський.

Перший тестовий апарат OBRIA NANO запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Він проходить орбітальні випробування, однак суттєво відрізняється від майбутніх серійних супутників.

За сприятливих умов розгортання системи може тривати від одного до двох років. Отже, початок серійного запуску супутників у 2027 році можливий, однак безперервне покриття всієї України до кінця року залишається оптимістичним сценарієм.

Паралельно Міністерство оборони домовилося з Nokia та ICEYE про вивчення можливостей створення іншої системи суверенного супутникового зв'язку. Перші запуски в межах програми цих компаній очікуються у 2028 році.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло, що Україна вивела на орбіту перший тестовий супутник майбутньої власної мережі зв'язку.