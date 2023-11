Я уже не вывожу! Или когда искать поддержки у психолога?

Можно сказать, что на втором году войны большинство людей в Украине могут нуждаться в психологической помощи. Это в равной степени касается как гражданских, так и военных. Как же определить время, когда следует искать поддержку психолога?

Исходя из моего опыта работы, в психологической поддержке могут нуждаться совершенно разные группы людей. Конечно, всеобщим знаменателем будет война. Это и люди, пережившие оккупацию, потерявшие все и сменившие место жительства, близкие военных, волонтеры, социальные работники и, конечно, их дети.

Почему? Стоит только взглянуть на самые распространенные ситуации, вызывающие необходимость психологической поддержки. В этом списке: потеря близкого человека, изменение места жительства, угроза жизни и здоровью близких, переживание травматических событий. Что касается последнего – то травматические события не обязательно переживать лично. О них можно просто слышать или просматривать видео: разрушенные города, жестокие казни и другие ужасные кадры. Такой подход расширяет потенциальную аудиторию, требующую психологической поддержки, к аудитории крупнейших телеграмм-каналов.

Как видите, почти каждый из нас может выбрать для себя несколько пунктов. Впрочем, каждая личность овладевает стрессом и его вызовами по своему. Кому-то это удается самостоятельно, опираясь на себя и за счет внутреннего ресурса, кто-то ищет помощи у близких, друзей, знакомых, а некоторые обращаются к внешней поддержке.

Основным сигналом можно считать момент, когда вы начинаете понимать, что самостоятельно не справитесь с ситуацией, в которой оказались. Есть также целый ряд симптомов, свидетельствующих о том, что вы "не вывозите". К ним относят ощущение тревоги, раздражительность, снижение концентрации и внимания, апатию, постоянную усталость или излишнюю активность, головные, сердечные, мышечные боли, злоупотребление алкоголем, лекарствами, проблемы в обучении или работе в выполнении задач.

Все это сигналы, на которые следует обратить внимание. Вы чувствуете себя субъективно плохо и вас не устраивает, к тому же происходит долгое время. Если же вы идете за поддержкой других людей, вашего ресурса вам не хватает, тогда вам нужна профессиональная помощь.

Путь психологической поддержки очень индивидуален. Здесь, как с таблетками или антибиотиками, нет стандартного фиксированного курса. Для общей консультации может хватить одной встречи. Если говорить о психокоррекции, то в зависимости от запроса клиента, продолжительность будет составлять от 10-15 консультаций. Но следует заметить, что все очень индивидуально.

Сейчас в Украине уже понятна важность вопросов ментального здоровья и психосоциальной поддержки населения. Социальные работники и психологи уже получают навыки для работы с людьми, подвергшимися влиянию кризисных событий или чрезвычайных ситуаций в контексте войны России против Украины.

Одной из таких программ является "Психосоциальная поддержка в общинах во время кризисов и чрезвычайных ситуаций" разработанная национальным университетом Киево-Могилянская академия при поддержке GIZ Ukraine (проект Developing service structures and training capacities for psychosocial support in Eastern Ukraine). Поэтому количество сертифицированных специалистов с соответствующими навыками будет постепенно расти.

Важно понимать, что психическое здоровье – это эмоциональное, психологическое и социальное благополучие человека. Оно включает различные аспекты ее жизни, включая мысли, чувства, поведение и отношения с другими людьми. А поддержка психологического здоровья обеспечивает полноценное функционирование человека в этих сферах.

Если же вы не можете или не можете обратиться к психологу в вашем населенном пункте или местности, то для самостоятельной борьбы со стрессом используют следующие техники: "заземление", "безопасное место", "дыхание квадратом", "думать по-другому", "поразмысли и проанализируй", "наполни себя позитивом". Их описание можно найти самостоятельно онлайн.

И, конечно, все это не отменяет ежедневной заботы о себе:

Находить время для отдыха: спать 7-8 часов, посвящать выходные привычным любимым занятиям.

Прогулка на свежем воздухе.

Находить ресурсы для себя. Речь идет о занятиях, которые дают чувство радости и удовольствия: музыка, чтение, просмотр фильмов, прогулка и т.д.

Заниматься спортом и другими активностями: танцами, релаксацией, дыхательной гимнастикой, йогой, медитацией, массажем.

Обращаться за поддержкой к близким, друзьям, людям, с которыми можно обсудить разные вещи.

Говорить о своих чувствах, проявлять их.

И помните, что обратный путь из депрессии и подавленного состояния гораздо сложнее и длиннее, чем выше перечисленная рутина, которая может казаться вам банальщиной.