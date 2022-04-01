$1 млн за самолет: Рада утвердила размер вознаграждений за сдачу российской боевой техники

Верховная Рада на заседании 1 апреля в целом приняла закон, который устанавливает размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу военной техники ВС России. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Если российский солдат добровольно передаст Вооруженным силам Украины один самолет (истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации) то он получит 1 миллион долларов. То есть чем больше техники сдаст, тем больше денег получит.

За военный корабль 1 или 2 ранга, согласно с законом, предусмотрено вознаграждение в размере также 1 миллиона долларов, за корабль 3 или 4 ранга — 500 тысяч долларов. За судно военного обеспечения выплатят 200 тысяч долларов, малогабаритного боевого назначения — 50 тысяч долларов.

За добровольную передачу ВСУ боевого вертолета военный получит 500 тысяч долларов, за танк — 100 тысяч долларов.

Боевую машину пехоты, бронетранспортер, бронированную разведывательно-дозорную машину можно передать за 50 тысяч долларов. За военный автомобиль, тягач, инженерную машину выплатят 10 тысяч долларов.

За добровольную передачу украинским военным реактивной системы залпового огня до калибра 122 мм включительно можно получить 25 тысяч долларов, калибра больше 122 мм — 35 тысяч долларов.

Кроме того, что российские военные смогут сохранить себе жизнь, добровольно передав военную технику, после сдачи в плен они получат:

новые документы с новыми установочными данными;

безопасность нахождения на территории Украины;

условия для выезда в третью безопасную страну.

Украина обязуется сохранить в тайне факт передачи пригодной для применения боевой техники государства-агрессора.

Отметим, что решение о выплате за военную техник ВС РФ приняли еще ранее. Теперь ВРУ зафиксировала это право российских военных на законодательном уровне. Солдаты российской армии уже успели воспользоваться предложением украинской стороны.

В частности, 22 марта российский военный сдал танк за вознаграждение в $10 тысяч. Он получит свои деньги по окончании войны.