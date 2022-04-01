$1 млн за літак: Рада затвердила розмір винагород за здачу російської бойової техніки

Верховна Рада на засіданні 1 квітня ухвалила закон, який встановлює розмір грошової винагороди за добровільну здачу військової техніки ЗС Росії. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за ухвалення загалом відповідного законопроекту №7229 проголосувало 320 депутатів.

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Згідно документу, якщо російський солдат добровільно передасть Збройним силам України один літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації), то він отримає 1 мільйон доларів. Тобто, чим більше техніки здасть, тим більше грошей отримає.

За військовий корабель 1 або 2 рангу, згідно із законом, передбачено винагороду у розмірі також 1 мільйон доларів, за корабель 3 або 4 рангу — 500 тисяч доларів. За судно військового забезпечення виплатять 200 тисяч доларів, малогабаритного бойового призначення – 50 тисяч доларів.

За добровільну передачу ЗСУ бойового вертольота військовий отримає 500 тисяч доларів, за танк – 100 тисяч доларів.

Бойову машину піхоти, бронетранспортер, броньовану розвідувально-дозорну машину можна передати за 50 тисяч доларів. За військовий автомобіль, тягач, інженерну машину виплатять 10 тисяч доларів.

За добровільну передачу українським військовим реактивної системи залпового вогню до калібру 122 мм включно можна отримати 25 тисяч доларів, калібру більше ніж 122 мм — 35 тисяч доларів.

Крім того, що російські військові зможуть зберегти собі життя, добровільно передавши військову техніку, після здачі в полон вони отримають:

нові документи з новими даними;

безпеку знаходження на території України;

умови для виїзду до третьої безпечної країни.

Україна зобов'язується зберегти в таємниці факт передачі, придатної для застосування бойової техніки держави-агресора.

Зазначимо, що рішення про виплату за військову технік ЗС РФ ухвалили ще раніше. Наразі ВРУ зафіксувала це право російських військових на законодавчому рівні. Солдати російської армії вже встигли скористатися пропозицією української сторони.

Зокрема, 22 березня російський військовий здав танк за винагороду $10 тисяч. Він отримає свої гроші після закінчення війни.