11 тысяч украинских военных проходят обучение за границей

Украинские военные тренируются в 26 странах. В Германии в этом месяце завершат обучение 4 тысячи украинских защитников. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Как отметил американский генерал, в настоящее время 11 тысяч украинских военных осуществляют военную подготовку за границей. В конце этого месяца более 4000 украинских солдат в двух бригадах – одна оснащена M2 Bradley, а вторая – Strykers – закончат тренировки и вернутся в Украину.

«Дополнительная общевоенная подготовка продолжается в немецких учебных лагерях Grafenwoehr и Hohenfels, где находятся два моторизованных пехотных батальона, в которые входят 1200 военнослужащих ВСУ», — сообщил Патрик Райдер.

Райдер заверил, что США вместе с союзниками будут продолжать обучение, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, в которой он нуждается для защиты страны и отражения российской агрессии.

"Обучение операторов и технического обслуживания на подаренных платформах также продолжается, более 3000 украинских солдат прошли обучение по 40 разным программам обучения на более 20 системах с апреля 2022 года", - добавил Патрик Райдер.

В марте 2023 г. США объявили о новом пакете военной помощи Украины общей стоимостью $400 миллионов. Эта сумма включает поставки ракет для HIMARS, боеприпасов для артиллерии и бронетехники, а также другие виды помощи.

Отметим, 22 марта 2023 в Литве началось обучение для украинских саперов. На месячных курсах военных будут обучать обезвреживать взрывоопасные предметы, которые сейчас используются в Украине,

Напомним, два украинских пилота проходят обучение в США. Военные прибыли в Соединенные Штаты Америки, чтобы международные партнеры определили, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять истребителями F-16.