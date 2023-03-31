11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном

Українські військові тренуються у 26 країнах. Зокрема, у Німеччині цього місяця завершать навчання 4 тисячі українських захисників. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Як зазначив американський генерал, наразі 11 тисяч українських військових здійснюють військову підготовку за кордоном. Наприкінці цього місяця понад 4000 українських солдатів у двох бригадах - одна оснащена M2 Bradley, а друга − Strykers − закінчать тренування та повернуться до України.

«Додаткова загальновійськова підготовка триває у німецьких навчальних таборах Grafenwoehr та Hohenfels, де знаходяться два моторизовані піхотні батальйони, до яких входить 1200 військовослужбовців ЗСУ», — повідомив Патрік Райдер.

Райдер запевнив, що США разом з союзниками продовжуватимуть навчання, щоб український народ отримав необхідну оборонну допомогу, якої він потребує для захисту країни та відбиття російської агресії.

“Навчання операторів і технічного обслуговування на подарованих платформах також триває, понад 3000 українських солдатів пройшли навчання за 40 різними програмами навчання на понад 20 системах з квітня 2022 року” — додав Патрік Райдер.

У березні 2023 року США оголосили про новий пакет військової допомоги України загальною вартістю $400 мільйонів. В цю суму входять поставки ракет для HIMARS, боєприпасів для артилерії та бронетехніки, а також інші види допомоги.

Зазначимо, 22 березня 2023 року у Литві розпочалося навчання для українських саперів. На місячних курсах військових навчатимуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні,

Нагадаємо, двоє українських пілотів проходять навчання в США. Військові прибули в Сполучені Штати Америки, щоб міжнародні партнери визначили, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16.