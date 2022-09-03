40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения не боеспособна, - ГУР

Главное управление разведки министерства обороны заявляет, что 40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения не боеспособна. Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале ГУР.

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"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", — сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

В сообщении отмечается, что после военных неудач и катастрофические потерь личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Новый армейский корпус россия сможет сформировать только к концу ноября.

Напомним, с 31 августа по 2 сентября два беспилотника Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику общей стоимостью 26,5 млн долларов.

По состоянию на утро 3 сентября с начала полномасштабного военного вторжения российские оккупанты потеряли 49 050 единиц личного состава.

Также по состоянию на утро 3 сентября ВСУ уничтожили 2034 российских танков, 4403 боевых бронированных машин, 1134 артиллерийских систем, 293 РСЗО, 235 самолетов, а также 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.