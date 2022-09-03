40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатна, - ГУР

Головне управління розвідки міністерства оборони заявляє, що 40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатна. Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі ГУР.

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"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування фахівцями. Щоб підготувати нормального спеціаліста, потрібно 3-4 місяці. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні батальйонно-тактичних груп, які заходили На нашу територію в лютому-березні.Наразі ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються ще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання та арсеналів і надходять у війська.За нашими оцінками, 40 відсотків бойової техніки не боєздатна.Її потрібно ремонтувати і наводити у порядок", - повідомив представник ГУР Вадим Скибіцький.

У повідомленні наголошується, що після військових невдач і катастрофічних втрат особового складу та техніки Росія намагається створювати нові військові частини та з'єднання. Новий армійський корпус росія зможе сформувати лише до кінця листопада.

Нагадаємо, з 31 серпня по 2 вересня два безпілотники Bayraktar ТВ-2 знищили російську техніку загальною вартістю 26,5 млн. доларів.

Станом на ранок 3 вересня з початку повномасштабного військового вторгнення російські окупанти втратили 49 050 одиниць особового складу .

Також станом на ранок 3 вересня ЗСУ знищили 2034 російські танки, 4403 бойові броньовані машини, 1134 артилерійські системи, 293 РСЗВ, 235 літаків, а також 864 БПЛА оперативно-тактичного рівня.