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64% сторонников Демократической партии США не хотят видеть Джо Байдена президентом в 2024 году
По результатам опроса, проведенного The New York Times и Siena College 5-7 июля среди зарегистрированных избирателей США, 64% избирателей-демократов в США предпочли бы нового кандидата в президенты от Демократической партии в 2024 году вместо Джо Байдена.
Об этом передает The New York Times.
Так, большинство опрошенных сторонников Демократической партии (64%) не хотят видеть Джо Байдена президентом в 2024 году.
Всего лишь 33% опрошенных по всей стране избирателей одобряют работу Байдена на посту президента.Подписывайтесь на наш Telegram канал
13% американских избирателей заявили, что страна находится на правильном пути. Такая цифра является самым низким показателем в опросе со времен финансового кризиса, а это более десяти лет назад.
Как сообщает The New York Times, неодобрение политики Байдена республиканцами прогнозировано, однако теперь более двух третей независимых также не одобряют действия президента и почти половина решительно не одобряет. Среди коллег-демократов его рейтинг одобрения составляет 70%, что является низким показателем для президента.
Напомним, что президент Джо Байден в ходе своей поездки на Ближний Восток будет пытаться найти оружие советского производства для воюющей Украины.