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64% прихильників Демократичної партії США не хочуть бачити Джо Байдена президентом у 2024 році
За результатами опитування, проведеного The New York Times і Siena College 5-7 липня серед зареєстрованих виборців США, 64% виборців-демократів у США віддали б перевагу новому кандидату в президенти від Демократичної партії у 2024 році замість Джо Байдена.
Про це повідомляє The New York Times.
Так, більшість опитаних прихильників Демократичної партії (64%) не хочуть бачити Джо Байдена президентом у 2024 році.
Лише 33% опитаних по всій країні виборців схвалюють роботу Байдена на посаді президента.Підписуйтеся на наш YouTube канал
13% американських виборців заявили, що країна знаходиться на правильному шляху. Така цифра є найнижчим показником в опитуванні з часів фінансової кризи, а це понад десять років тому.
Як повідомляє The New York Times, несхвалення політики Байдена республіканцями прогнозовано, проте тепер понад дві третини незалежних також не схвалюють дії президента і майже половина рішуче не схвалює. Серед колег-демократів його схвалення становить 70%, що є низьким показником для президента.
Нагадаємо, що президент Джо Байден у ході своєї поїздки на Близький Схід намагатиметься знайти зброю радянського виробництва для воюючої України.