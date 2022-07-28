Александр Клименко стал новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Александр Клименко. Утвердил его в должности назначенный вчера новый генпрокурор Андрей Костин.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине.

"Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса", - отметил Ермак.

Отметим, Александр Клименко выиграл конкурс на главу САП еще в феврале 2022 года, но только 19 июля комиссия проголосовала за результаты.

Клименко – детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, известный расследованием дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 27 июля проголосовала "за" назначение нардепа Андрея Костина на должность генерального прокурора.