Олександр Клименко став новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став Олександр Клименко. Затвердив його на посаді призначений учора новий генпрокурор Андрій Костін.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні.

"Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу", - зауважив Єрмак.

Зазначимо, Олександр Клименко виграв конкурс на голову САП ще у лютому 2022 року, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати.

Клименко - детектив Національного антикорупційного бюро України, відомий розслідуванням справи заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 27 липня проголосувала "за" призначення нардепа Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.