Американская компания готова продать Украине два ударных беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, но есть нюанс

Американский производитель оружия General Atomics предложил Украине купить за символический доллар два разведывательно-ударных беспилотника Reaper MQ-9, которые используются в армии США. Однако соглашение будет предусматривать "некоторые расходы".

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание ссылается на письмо, которое главный исполнительный директор General Atomics Линден Блу направил атташе по вопросам обороны Украины в Вашингтоне.

Отмечается, что соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку беспилотников в Украину и еще около 8 миллионов долларов в год на техническое обслуживание.

Кроме того, предложение компании-производителя включает, в частности, и наземную станцию управления для управления беспилотниками почти в любом месте.

Представитель General Atomics Марк Бринкли заявил, что компания не может комментировать конкретные соглашения, но считает, что "Украине нужны возможности, предоставляемые Reaper, и как можно скорее".

По его словам, компания обсуждала потребности ВСУ с правительством Украины в течение многих месяцев и "остается преданной поддержке Украины любым способом".

General Atomics предлагает продать Reapers непосредственно украинскому правительству, а не осуществлять поставки через правительственные структуры США. Но и в этом случае передача беспилотников потребует одобрения американской администрации.

Белый дом, который должен одобрить продажу, отказался от комментариев, так же, как и украинское правительство.

Отметим, MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч.

Беспилотники Reaper могут использоваться для наблюдения и разведки. Также эти дроны способны летать более 24 часов и носить оружие.

Эти ударные БПЛА показали высокую эффективность в Афганистане и Ираке.

Напомним, Министерство обороны Украины заключило контракты с 16 украинскими производителями БПЛА. В 2023 году на закупку беспилотников планируется направить около 20 млрд. гривен.