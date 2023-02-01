Американська компанія готова продати Україні два ударні безпілотники Reaper MQ-9 за один долар, але є нюанс

Американський виробник зброї General Atomics запропонував Україні купити за символічний долар два розвідувально-ударні безпілотники Reaper MQ-9, які використовуються в армії США. Однак угода передбачатиме "деякі витрати".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання посилається на лист, який головний виконавчий директор General Atomics Лінден Блу надіслав аташе з питань оборони України у Вашингтоні.

Зазначається, що угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставлення безпілотників в Україну та ще близько 8 мільйонів доларів на рік на технічне обслуговування.

Крім того, пропозиція компанії-виробника включає, зокрема, і наземну станцію управління для керування безпілотниками майже в будь-якому місці.

Речник General Atomics Марк Брінклі заявив, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але вважає, що "Україні потрібні можливості, які надає Reaper, і якнайшвидше".

За його словами, компанія обговорювала потреби ЗСУ з урядом України протягом багатьох місяців і "залишається відданою підтримці Україні у будь-який спосіб".

Як пише видання, General Atomics пропонує продати Reapers безпосередньо українському урядові, а не здійснювати постачання через урядові структури США. Але й у цьому разі передача безпілотників потребуватиме схвалення американської адміністрації.

Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів, так само, як і український уряд.

MQ-9 Reaper — модульний розвідувально-ударний БпЛА, розроблений для використання у ВПС США, ВМС США та Британських ВПС. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год.

Безпілотники Reaper можуть використовуватися для спостереження та розвідки. Також ці дрони здатні літати понад 24 години та носити зброю.

Ці ударні БпЛА показали високу ефективність в Афганістані та Іраку.

Нагадаємо, Міністерство оборони України уклало контракти з 16 українськими виробниками БПЛА. У 2023 році на закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд гривень.