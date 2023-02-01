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Американська компанія готова продати Україні два ударні безпілотники Reaper MQ-9 за один долар, але є нюанс
Американський виробник зброї General Atomics запропонував Україні купити за символічний долар два розвідувально-ударні безпілотники Reaper MQ-9, які використовуються в армії США. Однак угода передбачатиме "деякі витрати".
Про це пише The Wall Street Journal.
Видання посилається на лист, який головний виконавчий директор General Atomics Лінден Блу надіслав аташе з питань оборони України у Вашингтоні.
Зазначається, що угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставлення безпілотників в Україну та ще близько 8 мільйонів доларів на рік на технічне обслуговування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, пропозиція компанії-виробника включає, зокрема, і наземну станцію управління для керування безпілотниками майже в будь-якому місці.
Речник General Atomics Марк Брінклі заявив, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але вважає, що "Україні потрібні можливості, які надає Reaper, і якнайшвидше".
За його словами, компанія обговорювала потреби ЗСУ з урядом України протягом багатьох місяців і "залишається відданою підтримці Україні у будь-який спосіб".
Як пише видання, General Atomics пропонує продати Reapers безпосередньо українському урядові, а не здійснювати постачання через урядові структури США. Але й у цьому разі передача безпілотників потребуватиме схвалення американської адміністрації.
Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів, так само, як і український уряд.
MQ-9 Reaper — модульний розвідувально-ударний БпЛА, розроблений для використання у ВПС США, ВМС США та Британських ВПС. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год.
Безпілотники Reaper можуть використовуватися для спостереження та розвідки. Також ці дрони здатні літати понад 24 години та носити зброю.
Ці ударні БпЛА показали високу ефективність в Афганістані та Іраку.
Нагадаємо, Міністерство оборони України уклало контракти з 16 українськими виробниками БПЛА. У 2023 році на закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд гривень.