Резніков: на закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн

Міністерство оборони уклало контракти з 16 українськими виробниками БПЛА. На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд гривень у 2023 році.

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні ж ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони вже укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА", - зазначив він.

За його словами, у 2023 році на закупівлю БПЛА для Збройних Сил України планують спрямувати близько 20 млрд грн.

"Це лише початок. Адже мова йде не тільки про потреби аеророзвідки. Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - повідомив міністр.

Нагадаємо, в Генеральному штабі повідомляли, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів. Зазначається, що відповідне рішення схвалив на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.