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Резников: на закупку беспилотников планируется направить около 20 млрд грн
Министерство обороны заключило контракты с 16 украинскими производителями БПЛА. На закупку беспилотников планируется направить около 20 млрд гривен в 2023 году.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Сегодня мы получили заявки от украинских производителей на 75 БПЛА разных типов. После консультаций с Генеральным штабом ВСУ, после испытаний, Минобороны уже заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА", - отметил он.
По его словам, в 2023 году на закупку БПЛА для Вооруженных сил Украины планируется направить около 20 млрд грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это только начало. Ведь речь идет не только о потребностях аэроразведки. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения - воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.п.", - сообщил министр.
Напомним, в Генеральном штабе сообщали, что в Вооруженных силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение одобрил на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.