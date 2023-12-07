Армия РФ готовит новых генералов для ведения боевых действий, - разведка Британии

С 1 декабря в Академии генерального штаба РФ начался новый набор офицеров. Более 60% солдат имеют боевой опыт и участвовали в войне в Украине и Сирии.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что у большинства офицеров учебного заведения есть боевой опыт, полученный на войне в Украине и в операциях в Сирии.

"Студенты академии обычно имеют звание от майора до генерал-майора и рассматриваются как лица с потенциалом для высоких командных должностей", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что, хотя большая часть некоторых специалистов, таких как пилоты, участвовали в операциях в Сирии, война в Украине означает, что опыт боевых действий теперь более распространен среди российских офицеров среднего звена.

"В течение последующих лет это поколение, вероятно, будет оказать значительное влияние на будущее направление развития российской армии и на то, будет ли она учитывать уроки, извлеченные во время войны в Украине", - убеждены в разведке Британии.

Путин увеличил численность армии РФ

Напомним, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн.

Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.

"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии", - подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).