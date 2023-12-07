Армія РФ готує нових генералів для ведення бойових дій, - розвідка Британії

З 1 грудня в Академії генерального штабу РФ розпочався новий набір офіцерів. Понад 60% солдатів мають бойовий досвід та брали участь у війні в Україні та Сирії.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що більшість офіцерів навчального закладу мають бойовий досвід, отриманий на війні в Україні та в операціях у Сирії.

"Студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора та розглядаються як особи з потенціалом для високих командних посад", - зауважують у розвідці.

Там підкреслюють, що хоча велика частина деяких спеціалістів, таких як пілоти, брали участь в операціях в Сирії, війна в Україні означає, що досвід бойових дій тепер більш поширений серед російських офіцерів середньої ланки

"Протягом наступних років це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрямок розвитку російської армії і на те, чи буде вона враховувати уроки, отримані під час війни в Україні", - переконані у розвідці Британії.

Путін збільшив чисельність армії РФ

Нагадаємо, 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності російського військового особового складу з 1,15 млн до 1,32 млн.

Згідно з указом, чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

"Триваючі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації (такі як вербування добровольців і мігрантів до російської армії), часткова мобілізація, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні ймовірно пояснюють чисте збільшення бойового персоналу на 170 000 осіб між 25 серпня 2022 р. та 1 грудня 2023 р. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, швидше за все, встановлює 2,209 мільйона осіб як нову офіційну кінцеву чисельність, а не наказує значно збільшити загальну чисельність російської армії", - підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).