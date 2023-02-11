Армия РФ не располагает достаточными ресурсами для широкомасштабных наступательных действий, - ГУР МО

У РФ нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. России не хватает высокоточного оружия, но страна-агрессор продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что РФ уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - отметил представитель военной разведки Украины.

Черняк подчеркнул, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она "старается найти слабые места" в украинской обороне.

"Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке Украины", - подчеркнул Черняк.

Он добавил, что у России не хватает высокоточного оружия.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", - резюмировал он. Черняки.

Ранее в разведке объяснили, почему российский ракетный блицкриг провалился и потерял смысл. В ведомстве отмечают, что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери, а украинское сопротивление не сломалось.