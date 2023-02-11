Армія РФ не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій, - ГУР МО

РФ не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Росії не вистачає високоточної зброї, але країна-агресор продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що РФ вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні", — зазначив представник воєнної розвідки України.

Черняк підкреслив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона "намагається знайти слабкі місця" в українській обороні.

"Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", - наголосив Черняк.

Він додав, що в Росії не вистачає високоточної зброї.

"Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", - підсумував Черняк.

Раніше у розвідці пояснили, чому російський ракетний бліцкриг провалився та втратив сенс. У відомстві зазначають, що українська енергосистема вистояла, попри величезні втрати, а український опір не зламався.