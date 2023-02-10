У розвідці пояснили, чому російський ракетний бліцкриг провалився

Російський ракетний бліцкриг провалився, але загарбники продовжать завдавати ударів – в них є ще багато застарілого ракетного озброєння.

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Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що після провалу першого бліцкригу – спроби захопити Україну за три дні, росіяни вирішили використати терористичні удари та шляхом "ракетного бліцкригу" швидко вивести з ладу українську енергосистему, зламати громадський опір, викликати нову хвилю біженців.

"Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна – у принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, незважаючи на величезні втрати – незважаючи на свідомі влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався", – повідомив представник ГУР МО України.

На його думку, ракетний бліцкриг вже втратив сенс, тому що українська енергосистема вистояла, попри величезні втрати.

Натомість у країни-терориста стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння, і немає можливості поповнювати запаси у належних кількостях, тому змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами, додав представник воєнної розвідки України.

Раніше у ГУР МО повідомляли, що окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".