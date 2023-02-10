В разведке объяснили, почему российский ракетный блицкриг провалился

Российский ракетный блицкриг провалился, но захватчики продолжат наносить удары – у них есть еще много устаревшего ракетного вооружения.

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Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

Он напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломить общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у Путина – в принципе, как и все другие его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери – несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", – сообщил представитель ГУР МО Украины.

По его мнению, ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери.

У страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения, и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами, добавил представитель военной разведки Украины.

Ранее в ГУР МО сообщали, что оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности".