"Газпром" создает собственную частную военную компанию, - разведка

Энергетический российский монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "Частная охранная организация Стаф-центр" с долей 30%.

При создании "организации" правительство РФ ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где отмечено, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале "организации" не может быть менее 50%.

"Таким образом в РФ продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина", - отмечают в разведке.

Напомним, Верховная Рада одобрила постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, а российские частные военные компании – террористическими организациями.

Ранее Офис Генерального прокурора Украины объявил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.