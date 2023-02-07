"Газпром" створює власну приватну військову компанію, - розвідка

Енергетичний російський монополіст "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду РФ Міхаілом Мішустіним.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "Приватна охоронна організація Стаф-центр" з часткою 30%.

При створенні "організації" уряд РФ посилається на закон "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%.

"Таким чином в РФ продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову про визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, а російські приватні військові компанії – терористичними організаціями.

Раніше Офіс Генерального прокурора України оголосив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.