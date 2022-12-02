Байден назвал условия, при которых он готов разговаривать с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует в ближайшее время контактировать с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, но готов сесть с ним за стол переговоров, если тот окончит войну в Украине и оставит наше государство в покое.

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Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Байден заявил, что он будет говорить с Путиным и "поможет ему выбраться из нынешней ситуации", только если кремлевский диктатор согласится вывести войска из Украины.

"Путин должен уйти из Украины, это номер один. Пока он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за то, что этого не делает. Но у меня нет плана обращаться к Путину", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что готов говорить с Путиным, если с его стороны есть интерес покончить с этой войной, а пока он не проявил такого интереса.

"Если такой интерес будет, то в консультации с союзниками я готов обсудить с Путиным, что он имеет в виду", – заметил Байден.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать народ Украины, а идея, что Путин когда-нибудь победит в Украине, недопустима.

"Этого нельзя допустить! Даже нельзя представлять, что он может оккупировать эту страну", - заметил Байден.

По его словам, Путин просчитался во всем.

"Путин думал, что его там с распростертыми руками будет встречать русскоязычное население Украины, почитайте его речи перед вторжением. Он представлял себя следующим Петром I, он называл Киев матерью городов русских, там русская идентичность и тому подобное, он во всем просчитался", - отметил Байден.

Президент США заявил, что сейчас возникает вопрос, как главе Кремля выбраться из этой ловушки, в которую он сам себя загнал.

"Если он готов обсуждать что-то хорошее, я готов, но в консультации с моими союзниками. Самостоятельно я этого не буду делать", – сказал Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.