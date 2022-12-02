Байден назвав умови, за яких він готовий розмовляти з Путіним

Президент США Джо Байден не планує найближчим часом контактувати з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним, але готовий сісти з ним за стіл переговорів, якщо той закінчить війну в Україні і залишить нашу державу у спокої.

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Про це глава Білого дому заявив під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Байдена заявив, що він говоритиме з Путіним і "допоможе йому вибратися з нинішньої ситуації", лише якщо кремлівський диктатор погодиться вивести війська з України.

"Путін має піти з України, це номер один. Поки що він не збирається цього робити. Він платить дуже високу ціну за те, що цього не робить. Але я не маю плану звертатися до Путіна", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що готовий говорити з Путіним, якщо з його боку є інтерес покінчити з цією війною, а поки що він не виявив такого інтересу.

"Якщо такий інтерес буде, то в консультації із союзниками я готовий обговорити з Путіним, що він має на увазі", - зауважив Байден.

Він підкреслив, що наразі дуже важливо підтримувати народ України, а ідея, що Путін колись переможе в Україні, неприпустима.

"Цього не можна допустити! Навіть не можна уявляти, що він може окупувати цю країну", - зауважив Байден.

За його словами, Путін прорахувався у всьому.

"Путін думав, що його там з розпростертими руками зустрічатиме російськомовне населення України, почитайте його промови перед вторгненням. Він уявляв себе наступним Петром I, він називав Київ матір'ю міст російських, там російська ідентичність тощо, він у всьому прорахувався", - зазначив Байден.

Президент США зауважив, що наразі постає питання , як очільнику Кремля вибратися з цієї пастки, в яку він сам себе загнав.

"Якщо він готовий обговорювати щось добре, я готовий, але в консультації з моїми союзниками. Самостійно я це не робитиму", – сказав Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили. Така пауза лише погіршить ситуацію.