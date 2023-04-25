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Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года
Президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы страны, которые состоятся в 2024 году. Об этом он официально сообщил в Twtter.
"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов", – высказался Байден.
Видео, которое сопровождает пост, началось с кадров штурма Капитолия и митингов активистов за права абортов возле Верховного суда США. В ролике президент США, в частности, сказал:
"Вопрос, который стоит перед нами, состоит в том, будет ли у нас больше свободы в последующие годы или меньше. Больше или меньше прав. Я знаю, какой хочу получить ответ, и я думаю, что вы тоже знаете. Сейчас не время успокаиваться".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что СМИ и политики обсуждали планы Байдена баллотироваться на выборах 2024 года, однако сам он официально об этом не говорил. Нынешнее заявление положило конец сомнениям касательно его участия в кампании.
Главная борьба на следующих выборах президента США, как и в 2020 году, может состояться между Джо Байденом и его предшественником – Дональдом Трампом, который объявил свою кандидатуру еще в ноябре 2022 года.