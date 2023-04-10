Байден решил баллотироваться на следующий срок - NBC

Советники утверждают, что не сомневаются в том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, хотя потенциальный кандидат не проявляет особого желания официально объявить о своих планах на 2024 год.

Об этом сообщает NBC News.

Советники Белого дома должны принять окончательное решение о запуске предвыборной кампании Джо Байдена, даже несмотря на то, что потенциальный кандидат, похоже, не проявляет особого желания официально обнародовать свои планы.

Подход Байдена обусловлен рядом факторов: отсутствие серьезного соперника от Демократической партии; его предшественник, которому предъявлены обвинения, находится в центре политического внимания; надвигается серьезное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу расходов.

Кроме того, существуют уникальные для Байдена причины задержки объявления вне сроков, неофициально установленных его командой.

"Процесс принятия решения уже завершился, но он возмущается давлением, что заставляет его объявлять то, что он уже решил. Это разочаровывает, но это тоже очень похоже на Джо Байдена", - сказал один из источников.

Другой давний советник, ранее помогавший Байдену принимать решения по поводу кандидатуры, сказал, что задержка также служит для того, чтобы "сохранить возможность не баллотироваться".

Даже когда Байден публично заявлял, что "намерен баллотироваться" в 2024 году, он почти всегда сопровождал это оговоркой, что он "уважает судьбу", указывая на реальную возможность того, что обстоятельства, политические или личные, могут измениться.

Помощники, однако, в один голос утверждают, что не сомневаются в том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, и что подготовка к этому уже ведется соответствующим образом. Не имея серьезной основной оппозиции, Байден может позволить себе начать финальную кампанию на собственных условиях.

Напомним, обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу, предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюрьмы, хотя фактическое наказание, скорее всего, будет гораздо меньше, чем это, если его осудят по любому или всему пункту.