Байден вирішив балотуватись на наступний термін - NBC

Радники стверджують, що не мають жодних сумнівів у тому, що Байден балотуватиметься на другий термін, хоча потенційний кандидат не виявляє особливого бажання офіційно оголосити про свої плани на 2024 рік.

Про це повідомляє NBC News.

Радники Білого дому мають прийняти остаточне рішення щодо запуску передвиборчої кампанії Джо Байдена, навіть незважаючи на те, що потенційний кандидат, схоже, не виявляє особливого бажання офіційно оголосити про свої плани.

Підхід Байдена зумовлений низкою факторів: відсутність серйозного конкурента від Демократичної партії; його попередник, якому висунуто звинувачення, перебуває в центрі політичної уваги; насувається серйозне зіткнення з республіканцями в Конгресі з приводу витрат.

Крім того, існують унікальні для Байдена причини затримки оголошення поза межами термінів, неофіційно встановлених його командою.

"Процес ухвалення рішення вже завершився, але він обурюється тиском, що змушує його оголошувати те, що він вже вирішив. Це розчаровує, але це також дуже схоже на Джо Байдена", - сказало одне з джерел.

Інший давній радник, який раніше допомагав Байдену приймати рішення щодо кандидатури, сказав, що затримка також слугує для того, щоб "зберегти можливість не балотуватися".

Навіть коли Байден публічно заявляв, що "має намір балотуватися" у 2024 році, він майже завжди супроводжував це застереженням, що він "поважає долю", киваючи на реальну можливість того, що обставини, політичні чи особисті, можуть змінитися і спрямувати його в іншому напрямку.

Помічники, однак, в один голос стверджують, що не мають жодних сумнівів у тому, що Байден балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином. Не маючи серйозної основної опозиції, Байден може дозволити собі розпочати фінальну кампанію на власних умовах.

Нагадаємо, обвинувачення, пред'явлені колишньому президенту США Дональду Трампу, передбачають максимальне покарання у вигляді 136 років ув'язнення, хоча фактичне покарання, швидше за все, буде набагато меншим, ніж це, якщо його засудять за будь-яким або всіма пунктами.