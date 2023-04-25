Байден офіційно оголосив про участь у виборах 2024 року

Президент США Джо Байден висуне свою кандидатуру на наступні вибори очільника країни, які відбудуться в 2024 році. Про це він офіційно повідомив у Twtter.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів", – висловився Байден.

Відео, яке супроводжує допис, розпочалося з кадрів штурму Капітолію та мітингів активістів за права абортів біля Верховного суду США. У ролику президент США, зокрема, сказав:

"Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи в наступні роки чи менше. Більше або менше прав. Я знаю, яку хочу отримати відповідь, і я думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час заспокоюватися".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Нагадаємо, що ЗМІ та політики обговорювали плани Байдена балотуватися на виборах 2024 року, однак сам він офіційно про це не говорив. Нинішня заява поклала край сумнівам щодо його участі у кампанії.

Головна боротьба на наступних виборах президента США, як і в 2020 році, може відбутися між Джо Байденом та його попередником – Дональдом Трампом, який оголосив свою кандидатуру ще в листопаді 2022 року.