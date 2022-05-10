Беларусь развернула на границе силы спецопераций

10 мая в Республике Беларусь началась проверка войск в связи с учениями в странах НАТО.

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Беларусь развернула силы специальных операций на границе якобы в ответ на созданную Украиной группировку численностью до 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Республики Беларусь.

"Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Войска развернуты в трех тактических направлениях.

На Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Они усилены средствами ПВО, ракетными войсками и артиллерией.

Напомним, что ранее по данным британской разведки, в Беларуси сухопутные войска приступили к подготовке полигонов, чтобы начать новый цикл военных учений, которые должны стать кульминацией цикла начатых зимой тренировок.