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Беларусь развернула на границе силы спецопераций
10 мая в Республике Беларусь началась проверка войск в связи с учениями в странах НАТО.
Беларусь развернула силы специальных операций на границе якобы в ответ на созданную Украиной группировку численностью до 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Республики Беларусь.
"Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.
Войска развернуты в трех тактических направлениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Они усилены средствами ПВО, ракетными войсками и артиллерией.
Напомним, что ранее по данным британской разведки, в Беларуси сухопутные войска приступили к подготовке полигонов, чтобы начать новый цикл военных учений, которые должны стать кульминацией цикла начатых зимой тренировок.