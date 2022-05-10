Білорусь розгорнула на кордоні сили спецоперацій

10 травня в Республіці Білорусь розпочалася перевірка військ у зв'язку з навчаннями у країнах НАТО.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Білорусь розгорнула сили спеціальних операцій на кордоні нібито у відповідь на утворене Україною угруповання чисельністю до 20 тисяч людей. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Республіки Білорусь.

"Створене Збройними Силами України угруповання на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 тисяч людей також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках», - йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Війська розгорнуті у трьох тактичних напрямках.

На Західний та Північно-Західний операційні напрямки висунуто батальйонно-тактичні групи. Вони посилені засобами ППО, ракетними військами та артилерією.

Нагадаємо, що раніше за даними британської розвідки, в Білорусі сухопутні війська розпочали підготовку полігонів, щоб розпочати новий цикл військових навчань, які мають стати кульмінацією циклу розпочатих взимку тренувань.