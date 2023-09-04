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Бельгия передаст Украине партию ракет Sea Sparrow
Министерство обороны Бельгии выкупило у Германии партию из 14 ракет класса "море-воздух" Sea Sparrow. Восемь ракет предназначены для Украины. Каждая ракета обошлась Бельгии в 7000 евро.
Об этом сообщает издание L'Echo со ссылкой на канцелярию министерства обороны Бельгии Людивина Дедондера.
Кроме того, кабинет министров Бельгии подтвердил, что на заседании правительства в пятницу будет рассмотрено решение о новой поставке оборудования украинским войскам на сумму чуть более 150 000 евро. Это предложение является дополнением к другим уже объявленным планам помощи.
В Бельгии считают, что Украина сможет переработать эти ракеты в ракеты в "земля-воздух" или оснастить ими беспилотники.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание пишет, что бельгийская помощь также предусматривает поставку Украине 3200 магазинов FNC для штурмовых винтовок и около пятидесяти трубок Bangalore – взрывного устройства, предназначенного для пробивки наземных оборонительных линий типа колючей проволоки.
В январе прошлого года Бельгия уже запланировала помощь в размере 90 миллионов евро, предполагая отправку ракет и автоматов. Тогда она анонсировала поставки легкой бронетехники, амуниции и тысячи украинских летчиков.
Sea Sparrow – это американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется для обеспечения противоракетной защиты кораблей.
Напомним, Министерство обороны США заключило контракт с Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине ракет средней дальности AMRAAM, класса "воздух-воздух". Сумма сделки — $192 млн. При этом в Пентагоне держат в тайне количество заказанных для Украины ракет.