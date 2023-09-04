Бельгія передасть Україні партію ракет Sea Sparrow

Міністерство оборони Бельгії викупило у Німеччини партію з 14 ракет класу "море-повітря" Sea Sparrow. Вісім ракет призначені для України. Кожна ракета обійшлася Бельгії у 7000 євро.

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Про це повідомляє видання L'Echo з посиланням на канцелярію міністерки оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Крім того, кабінет міністрів Бельгії підтвердив, що на засіданні уряду в п'ятницю розглянуть рішення щодо нової поставки обладнання українським військам на суму трохи більше 150 000 євро. Ця пропозиція є доповненням до інших уже оголошених планів допомоги.

У Бельгії вважають, що Україна зможе переробити ці ракети в ракети на "земля-повітря" або оснастити ними безпілотники.

Видання пише, що бельгійська допомога також передбачає поставку Україні 3200 магазинів FNC для штурмових гвинтівок і близько п'ятдесяти трубок Bangalore – вибухового пристрою, який призначений для пробивання наземних оборонних ліній типу колючого дроту.

У січні минулого року Бельгія вже запланувала допомогу в розмірі 90 мільйонів євро, передбачаючи відправку ракет і автоматів. Тоді вона анонсувала постачання легкої бронетехніки, амуніції та підготовку тисячі українських льотчиків.

Sea Sparrow - це американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується і для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

Нагадаємо, Міністерство оборони США уклало контракт із Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні ракет середньої дальності AMRAAM, класу "повітря-повітря". Сума угоди — $192 млн. При цьому, у Пентагоні тримають в таємниці кількість замовлених для України ракет.