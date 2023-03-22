Беспилотники США начали летать дальше от Крыма: что известно

Американские разведывательные беспилотники после инцидента с российскими самолетами над Черным морем сменили маршруты, отдалившись от Крыма.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что полеты беспилотников остаются в международном воздушном пространстве, но теперь они переместили свои полеты подальше от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря.

Один из чиновников объяснил, что новые маршруты выбрали во избежание провокаций, поскольку администрация президента США Джо Байдена не хочет, чтобы произошел инцидент, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами.

По его словам, полеты беспилотников пока будут продолжаться таким образом, но у США уже есть желание вернуться к маршрутам поближе к контролируемой Россией территории.

Чиновники также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широком закрытии воздушного пространства вокруг южной и восточной Украины, пытаясь отодвинуть беспилотников США как можно дальше.

Напомним, американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 затонул во вторник в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хеккера, беспилотный самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и задет российским истребителем.