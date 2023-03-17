Из-за сбития Россией американского дрона Украина может получить дальнобойные ракеты

Провокационный инцидент случившийся с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем требует от США четкого и резкого ответа. В Пентагоне считают, что правильным ответом будет предоставление Украине дальнобойных ракет.

В четверг США обнародовали кадры преследовавшего российского истребителя, а затем столкнувшегося с американским разведывательным дроном. Провокация требует ответа США, и правильный ответ состоит в том, чтобы предоставить украинцам сложное и дальнобойное оружие, пишет Wall Street Journal.

После этого случая Джо Байден имеет больше причин дать Украине оружие, необходимое для победы. Это тактический ракетный комплекс армии, который позволил бы наносить удары глубже по российским позициям в Украине.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что такой очень агрессивный эпизод соответствует схеме поведения россиян. В администрации США очень тщательно планируют политику по Украине, но такой шаг российского пилота является последним напоминанием о том, что Путин берет на себя любые риски.

В издании отмечают, что некоторые чиновники в Пентагоне обеспокоены и считают, что этот эпизод является поводом покинуть Украину. Но дрон действовал в международном воздушном пространстве, а Путин, похоже, хочет сделать Черное море своей частной территорией. Россия может пойти на эскалацию, но его планы не ограничиваются Украиной.

США не передали Украине дроны MQ-9, опасаясь, что их могут получить россияне. Сейчас Россия угрожает выловить разбитый беспилотник и разобраться в его технологии.

Теперь США изучают маршруты аппаратов и оценивают, как снизить риски конфликтов с военными РФ в регионе.

Напомним, американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 затонул во вторник в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хеккера, беспилотный самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и задет российским истребителем.