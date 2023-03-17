Через збиття Росією американського дрона Україна може отримати далекобійні ракети

Провокаційний інцидент який трапився з американським безпілотником MQ-9 Reaper та російським винищувачем вимагає від США чіткої і різкої відповіді. У Пентагоні вважають, що правильною відповіддю буде надання Україні далекобійних ракет.

У четвер США оприлюднили кадри російського винищувача, який переслідував, а потім зіткнувся з американським розвідувальним дроном. Провокація вимагає відповіді США, і правильна відповідь полягає в тому, щоб надати українцям складну та далекобійну зброю, пише Wall Street Journal.

Після цього випадку Джо Байден має більше причин дати Україні зброю, необхідну для перемоги. Це тактичний ракетний комплекс армії, який би дозволив наносити удари глибше по російських позиціях в Україні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що такий дуже агресивний епізод відповідає схемі поведінки росіян. В адміністрації США дуже ретельно планують політику щодо України, але такий крок російського пілота є останнім нагадуванням про те, що Путін бере на себе будь-які ризики.

У виданні зазначають, деякі чиновники в Пентагоні стурбовані і вважають, що цей епізод є приводом покинути Україну. Та дрон діяв у міжнародному повітряному просторі, а Путін, схоже, хоче зробити Чорне море своєю приватною територією. Росія може піти на ескалацію, але його плани не обмежуються Україною.

США не передали Україні дрони MQ-9 побоюючись, що їх можуть отримати росіяни. Зараз Росія погрожує виловити розбитий безпілотник і розібратися в його технології.

Тепер США вивчають маршрути апаратів та оцінюють, як зменшити ризики конфліктів із військовими РФ у регіоні.

Нагадаємо, 14 березня американський безпілотник MQ-9 Reaper затонув у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед апаратом, а потім один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника. У зв'язку з інцидентом Державний департамент США викликав посла РФ.